Mondiaux (F) : Van Vleuten au départ malgré une fracture du coude

Des Mondiaux à oublier pour van Vleuten pour le moment

Elle fêtera ses 40 ans le 8 octobre prochain et rêve de décrocher un deuxième titre de championne du monde, après celui de 2019. Annemiek van Vleuten a vécu une saison 2022 exceptionnelle, en remportant les trois Grands Tours, et elle se verrait bien revêtir le maillot-arc-en-ciel une année de plus, avant de prendre sa retraite à la fin de la saison 2023., ce qui a rendu la chute inévitable. Touchée à première vue au niveau du genou, la coureuse néerlandaise a ensuite passé des examens à l'hôpital qui ont révélé une fracture non déplacée du coude droit. Mais cela ne l'empêchera pas de prendre le départ de la course en ligne, ce samedi !« Un dernier test aujourd'hui a montré que la récupération était suffisante pour pouvoir participer », a fait savoir la Fédération néerlandaise dans un communiqué. Annemiek van Vleuten devrait toutefois être amoindrie sur ce parcours difficile de 164,3 kilomètres, où les Pays-Bas, qui ont remporté six des derniers titres mondiaux, seront également représentés par Marianne Vos, sacrée championne du monde en 2006, 2012 et 2013Ces Mondiaux de Wollongong sont pour le moment à oublier pour Annemiek van Vleuten, qui avait terminé septième du contre-la-montre, à 1'43 de la gagnante, sa compatriote Ellen van Dijk, après "une course de merde" comme elle l'avait avoué ensuite. Une 98eme victoire en carrière (elle en a déjà décroché douze cette saison), ce samedi, relèverait presque du miracle.