Mondiaux-CLM relais mixte: Grande première pour les Pays-Bas, la France 5e

Les Pays-Bas ont été sacrés champions du monde du contre-la-montre en relais mixte ce dimanche, lors de la première épreuve des Mondiaux sur route à Harrogate, dans le Yorkshire au Royaume-Uni.

Les Bataves, partis derniers, ont totalement dominé l’épreuve, puisque son trio masculin (Bauke Mollema, Jos van Emden et Koen Bouwman) et son trio féminin (Amy Pieters, Lucinda Brand et Riejanne Markus) ont terminé en tête de leurs secteurs respectifs. Ils ont à eux deux parcourus les 27,6 km du jour en 38’27’’, soit 22’’75 de moins que l’Allemagne de Nils Politt et Tony Martin. La Grande-Bretagne (+51’’27) complète le podium à domicile.

La France (Bruno Armirail, Romain Seigle, Jérôme Cousin, Coralie Demay, Aude Biannic et Séverine Éraud), sur le podium provisoire avant les passages des Néerlandais, des Allemands et de l’Italie, termine finalement 5e, à 1’23’’ des lauréats.