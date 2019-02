Mondiaux: Baugé sélectionné, pas Pervis

Malgré ses sept titres mondiaux, conquis dans trois disciplines différentes (kilomètre, keirin, vitesse individuelle), François Pervis, 34 ans, ne figure pas dans la sélection française pour les Mondiaux sur piste qui auront lieu à Pruszkow, en Pologne, du 27 février au 3 mars. Le Mayennais avait pourtant participé aux 15 dernières éditions, depuis ses débuts à Melbourne en 2004.

En revanche, on notera le retour de Grégory Baugé (34 ans), absent de ces Mondiaux depuis 2016. Les deux meilleures chances de médaille en individuel seront toutefois représentées par Sébastien Vigier (21 ans) et Mathilde Gros (19 ans). En endurance, on suivra notamment les performances des "routiers" Benjamin Thomas et Bryan Coquard.