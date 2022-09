Mondiaux 2022 (H) : L'Espagne en grande difficulté pour composer son équipe

Les championnats du monde de cyclisme sur route, qui se tiendront du 18 au 25 septembre à Wollongong, approchent à grands pas. Pour les sélectionneurs nationaux, l’heure est à la réflexion pour composer l’escouade amenée à se rendre en Océanie. En Espagne, la situation est bien différente au grand désarroi de Pascual Momparler. L’entraineur de la délégation ibère se heurte au refus de certaines équipes de lâcher leurs coureurs espagnols car la bagarre pour le maintien à l’échelon World Tour bat son plein. Engagés dans ce sprint final des plus stressants, la Movistar d’Alejandro Valverde, Ivan Garcia Cortina, Enric Mas et Alex Aranburu et l’équipe Cofidis de Jesus Herrada et Ion Izagirre donnent des maux de tête au sélectionneur, qui a révélé en début de semaine pour Marca ne pouvoir compter à l’instant T que sur deux éléments pour la course en ligne - Juan Ayuso et Marc Soler (UAE Team Emirates) - sur les huit qu'il désire.

Une réunion d’urgence au siège de la Fédération

Quant à Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers), sa participation est également incertaine. Son équipe étant aux prises avec Jumbo-Visma dans la lutte pour la première place du classement World Tour. Face à ce chantier, le quotidien ajoute ce vendredi qu’une réunion d’urgence s’est tenue vendredi au siège de la Fédération Espagnole de cyclisme (RFEC) pour décider de la participation de la délégation aux Mondiaux. Et la sélection espagnole sera bien de la partie. « Le président de la RFEC, José Luis Lopez Cerron, a pris la décision d'aller en Australie 'avec une liste A ou B' pour ne pas nuire aux coureurs, qui seraient les plus désavantagés », glisse Marca. Reste à voir avec quels représentants et pour quelles ambitions. Pascual Momparler attendra vraisemblablement le dernier moment, soit le dernier jour de la Vuelta le 11 septembre, pour dresser sa liste de huit noms.