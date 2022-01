Mondiaux 2022 (H) : Le maillot arc-en-ciel pour Tom Pidcock, Clément Venturini prend la cinquième place

World title ✅

Venturini a cru pouvoir aller chercher le podium

CYCLO-CROSS / CHAMPIONNATS DU MONDE (H)

Classement final (28km) - Dimanche 30 janvier 2022

Tom Pidcock a saisi sa chance. Alors que Mathieu van der Poel et Wout Van Aert, qui s’étaient partagés les sept derniers titres mondiaux, ont brillé par leur absence à Fayetteville, dans l’Arkansas, le Britannique est allé chercher un deuxième titre majeur. En effet, après avoir été sacré champion olympique de VTT l’été dernier à Tokyo, le coureur de l’équipe Ineos Grenadiers s’est emparé du maillot arc-en-ciel de cyclo-cross au terme d’une course qu’il a dominé. Après avoir temporisé lors des trois premiers tours de circuit, Tom Pidcock a placé un démarrage dans la quatrième boucle pour se détacher de manière irrémédiable. Comptant près de 30 secondes à l’entame du neuvième et dernier tour, le Britannique a fait le spectacle avant de passer la ligne d’arrivée en imitant Superman sur son vélo, deux ans après un premier podium. Pour la première fois depuis la création des Mondiaux en 1950, un représentant de la Grande-Bretagne s’impose dans la discipline.Derrière Tom Pidcock, l’explication entre Lars van der Haar et Eli Iserbyt s’est étendue jusque dans la dernière ligne droite. Mais le champion des Pays-Bas a fini par avoir le dernier mot sur le vainqueur de la Coupe du Monde cette saison. Côté Français, cette course élite masculine pourra être vue comme une réussite. Tout d’abord, Joshua Dubau n’a pas hésité à accélérer l’allure du peloton dans le deuxième tour mais, victime d’un chute, le champion de France a reculé dans la hiérarchie, pour une 15eme place finale. Clément Venturini, de son côté, a essayé de se détacher dans le troisième tour mais sans réussite. Après avoir un temps fait cause commune avec Lars van der Haar, Laurens Sweeck et Michael Vanthourenhout pour revenir sur Eli Iserbyt, le Tricolore n’a pas pu tenir la cadence et a coupé la ligne avec une belle cinquième place. Des Mondiaux qui, malgré l’absence des deux têtes d’affiche de la discipline, n’ont pas déçu.Lars van der Haar (PBS) à 30’’Eli Iserbyt (BEL) à 32’’Michael Vanthourenout (BEL) à 52’’Clément Venturini (FRA) à 57’’Toon Aerts (BEL) à 1’02’’Jens Adams (BEL) à 1’06’’Laurens Sweeck (BEL) à 1’16’’Kevin Kuhn (SUI) à 1’36’’Daan Soete (BEL) à 1’44’’Joshua Dubau (FRA) à 1’49’’