Mondiaux 2021 : Van Aert en favori, son dos ... Van der Poel se confie

Cela n’aura échappé à personne. Wout Van Aert est le favori pour la course en ligne des Mondiaux reliant Anvers à Louvain dimanche. Un événement de prestige pour lequel son grand rival Mathieu van der Poel pense à lui pour la victoire finale. « Van Aert est le grand favori et je pense qu'il a les meilleures chances. Quand on voit comment il a couru ces dernières semaines, on ne peut rien y faire », a rapporté le Néerlandais en conférence de presse à propos du récent vainqueur du Tour de Grande-Bretagne, également médaillé d’argent sur le contre-la-montre des Mondiaux dimanche dernier à Bruges. Mais si seulement il n’y avait que Van Aert… « Je ne pense pas que la Belgique parie uniquement sur lui. Il est logique qu'il soit le leader, mais avec Evenepoel, par exemple, il y aura un plan tactique », poursuit van der Poel qui, pour cette course, fera tout ce qui est de son ressort pour contrecarrer les plans de son homologue.

Son dos se porte bien

Celui qui a porté le maillot jaune pendant six jours sur le dernier Tour de France sait qu’il sera également surveillé de près par les acteurs majeurs du peloton mais il espère en premier lieu ne pas souffrir de son dos. Après ce pépin survenu aux JO de Tokyo en raison d'une chute qui l'a contraint d'abandonner la course de VTT, l'intéressé se sent bien même si les douleurs sont encore présentes. « Nous savons que je n'ai pas eu une préparation idéale, mais je ne serais pas ici si je ne sentais pas que je pouvais jouer un rôle important. Je ressens encore mon dos (les douleurs) à chaque course, mais je suppose que tout ira bien pendant la course. Les problèmes ne sont pas encore résolus à 100 %. » Une chose est sûre. Les protagonistes devraient jouer des coudes sur les routes flandriennes pour tenter de s'emparer du maillot arc-en-ciel