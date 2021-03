Milan - San Remo/Alaphilippe : « Savourer chaque kilomètre »

Julian Alaphilippe, vous estimez-vous favori de ce Milan – San Remo 2021 ?

Je fais partie des favoris, oui peut-être. Mais le favori, non, pas du tout. Quand on voit Wout Van Aert ou Mathieu van der Poel, ils ont plus le rôle d’ultra-favori. Après, c’est sûr que j’aurai à cœur d’être là, de bien faire, d’avoir de bonnes jambes, de pouvoir peser sur la course, avoir un rôle important. On verra ce que ça va donner. Mais c’est sûr que quand on regarde les derniers jours, leur prestation sur Tirreno, ils sont quand même les grands favoris, ça tout le monde le sait.



L’équipe Deceuninck-Quick Step peut compter sur vous, mais aussi sur Sam Bennett ou encore Davide Bellerini. Comment allez-vous vous organiser ?

Au niveau de la tactique, on va en parler demain (vendredi), on n’est pas encore tous réunis. J’aurai un rôle important, mais tout autant que Sam. Il y a aussi un coureur comme Davide Ballerini. Toute l’équipe aura un rôle important, comme on a l’habitude de faire. On verra comment on va se débrouiller. Après, ce sont aussi les jambes qui parlent après une course si longue. C’est toujours un moment excitant de se rapprocher du Poggio, en espérant avoir des bonnes jambes. On ne sait pas ce qu’il peut se passer, la course peut déjà s’ouvrir avant. Ils annoncent beaucoup de vent de dos, donc ça va être une édition rapide, avec un petit changement de parcours. Je suis tranquille, je suis motivé.



En tant que champion du monde en titre, cette course sera forcément spéciale…

Quoiqu’il arrive, ce sera une édition que je n’oublierai pas, car prendre le départ de Milan-San Remo en l’ayant déjà gagné (en 2019, ndlr) et en plus avec le maillot arc-en-ciel, c’est vraiment un plaisir et un honneur. Je suis motivé et je vais savourer chaque kilomètre.