Lotto-Soudal : Les derniers défis de Gilbert

Un dernier Tour au programme

Il l’avait annoncé en avril dernier et il n’est pas revenu sur sa décision. La saison 2022 sera la dernière chez les professionnels de Philippe Gilbert, lui qui a débuté dans les pelotons pro en 2002, et qui va fêter ses 40 ans en juillet prochain. Ce lundi, le coureur belge de Lotto-Soudal s’est livré auprès du quotidien belge Nieuwsblad sur les contours de cette dernière saison qu’il espère fructueuse, lui qui n’a plus levé les bras sur la ligne d’arrivée depuis la Vuelta 2019. « Je commencerai par le Challenge Mallorca fin janvier. Je participerai également à l'Omloop Het Nieuwsblad car c'est un très bel événement. Je me souviens encore de la toute première fois, il y a 17 ans. Je suis toujours motivé pour ça.Je ne ferai pas le Tour des Flandres ni Paris-Roubaix. Je ne veux pas être distrait. Je pars pour les classiques belges. C'est un choix logique et je me prépare spécifiquement pour elles. La semaine ardennaise sera spéciale. Ce sera un beau moment. Je connais tout le monde là-bas et je vais « jouer à domicile ». C'est toujours agréable. »Et la suite ? Le Tour de France bien sûr, lui qui avait remporté la première étape en 2011 et avait porté le maillot jaune pendant une journée. « Je veux faire le Tour, annonce le Wallon. L'année dernière, j'ai donné une interview et j'ai dit que ce pourrait être mon dernier Tour.» En vingt ans de carrière, Philippe Gilbert a connu cinq équipes (Française des Jeux, Silence-Lotto, BMC, Quick Step, Lotto-Soudal) et remporté 78 victoires, dont le titre de champion du monde en 2012, Paris-Roubaix 2019, le Tour des Flandres 2017, le Tour de Lombardie en 2009 et 2010, Liège-Bastogne-Liège en 2011 et onze étapes sur les Grands Tours.