Lotto Soudal : Beullens signe deux ans

Une équipe au complet pour 2022

Lotto Soudal se renforce avec Cedric Beullens. La formation belge a officialisé l’arrivée du coureur de 24 ans pour les deux prochaines saisons par le biais d’un communiqué. Après deux années chez Sport Vlaanderen-Baloise (Pro Team), avec qui il a débuté sa carrière professionnelle, le Belge rejoint une formation de premier plan (World Team). Une étape importante pour un jeune coureur en recherche d’expérience au plus haut niveau. « Pour être honnête, je n'ai pas encore totalement réalisé que je défendrai les couleurs de Lotto Soudal la saison prochaine, mais je suis bien sûr très heureux de ce transfert !», a-t-il appuyé dans le communiqué de sa nouvelle équipe. Et il a déjà dévoilé ses ambitions majeures :Le principal protagoniste a déjà montré tout son potentiel cette année sur ces courses d’un jour. Sur le circuit World Tour, il a notamment terminé 17eme de l’Omloop Het Nieuwsblad et 12eme sur Eschborn-Francfort. Cedric Beullens a également affiché de belles dispositions ces dernières années en montant en 2019 sur la deuxième marche du podium du Tour des Flandres espoirs. Avec cette signature, Lotto Soudal boucle son groupe de coureurs pour l’année à venir. Michael Schwarzmann, Jarrad Drizners ou encore Victor Campenaerts se sont engagés à l'intersaison avec l'écurie dirigée par John Lelangue. Ils rejoignent un groupe dans lequel Caleb Ewan, Thomas De Gendt mais aussi Tim Wellens sont les figures incontournables. Rendez-vous dans un mois pour les premières prestations de tout ce beau monde.