Liège-Bastogne-Liège : Lourde chute et abandon pour Alaphilippe

Julian Alaphilippe devra attendre encore pour ajouter Liège-Bastogne-Liège à son palmarès. Le double champion du monde avait fait de la « Doyenne » un de ses objectifs, lui qui n’a pas été en mesure de défendre son titre sur La Flèche Wallonne plus tôt. Toutefois, les ambitions du natif de Saint-Amand-Montrond ont pris fin à 62 kilomètres de la ligne d’arrivée, située au cœur de la « cité ardente ». En effet, dans une descente à proximité de la montée du Col du Rosier, Julian Alaphilippe a été pris dans une très importante chute collective, qui a mis à terre pas moins d’un tiers du peloton et désorganisé la course. Alors que son compatriote Romain Bardet, également pris dans la chute, est vite venu à ses côtés alors qu’il était tombé dans un fossé sur le côté droit de la route. Le coureur tricolore aurait heurté violemment un arbre et n’a pas été en mesure de remonter sur son vélo.

Alaphilippe conscient selon sa compagne

Consultante pour France Télévisions, Marion Rousse a pu donner quelques nouvelles de Julian Alaphilippe. Le porteur du maillot arc-en-ciel a été évacué en ambulance vers un hôpital à proximité et était conscient. Le coureur français aurait également été en mesure de bouger ses jambes mais aurait des douleurs au dos. L’équipe Quick-Step AlphaVinyl, quant à elle, n’a pas communiqué sur l’état de santé actuel de son coureur. Alors qu’il semblait avoir les jambes pour enfin remporter la « Doyenne » cette année, Julian Alaphilippe subit un nouveau coup d’arrêt, comme lors de l’édition 2020 du Tour des Flandres. A cette occasion, alors qu’il rivalisait avec Wout Van Aert et Mathieu van der Poel pour la victoire, le Tricolore avait heurté une moto et avait lourdement heurté le sol, sa saison ayant alors pris fin.