CYCLISME / CHAMPIONNATS NATIONAUX 2021



Afrique du Sud

Course en ligne : Marc Oliver Pritzen (Qhubeka-Assos)

Contre-la-montre : Ryan Gibbons (UAE Team Emirates)



Allemagne

Course en ligne : épreuve disputée le 20 juin

Contre-la-montre : épreuve disputée le 19 juin



Australie

Course en ligne : Cameron Meyer (BikeExchange)

Contre-la-montre : Luke Plapp (Inform TM Insight Make)



Belgique

Course en ligne : épreuve disputée le 20 juin

Contre-la-montre : Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step)



Colombie

Course en ligne : épreuve disputée le 20 juin

Contre-la-montre : Walter Vargas (Medellin-EPM)



Danemark

Course en ligne : épreuve disputée le 20 juin

Contre-la-montre : Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step)



Espagne

Course en ligne : épreuve disputée le 20 juin

Contre-la-montre : épreuve disputée le 18 juin



France

Course en ligne : épreuve disputée le 20 juin

Contre-la-montre : Benjamin Thomas (Groupama-FDJ)



Italie

Course en ligne : épreuve disputée le 20 juin

Contre-la-montre : épreuve disputée le 18 juin



Kazakhstan

Course en ligne : épreuve disputée le 20 juin

Contre-la-montre : Daniil Fominykh (Astana-Premier Tech)



Luxembourg

Course en ligne : épreuve disputée le 19 juin

Contre-la-montre : épreuve disputée le 17 juin



Pays-Bas

Course en ligne : épreuve disputée le 20 juin

Contre-la-montre : Tom Dumoulin (Jumbo-Visma)



Portugal

Course en ligne : épreuve disputée le 20 juin

Contre-la-montre : épreuve disputée le 18 juin



Slovaquie

Course en ligne : épreuve disputée le 20 juin

Contre-la-montre : Ronald Kuba



Slovénie

Course en ligne : épreuve disputée le 20 juin

Contre-la-montre : Jan Tratnik (Bahrain-Victorious)



Suisse

Course en ligne : épreuve disputée le 20 juin

Contre-la-montre : Stefan Küng (Groupama-FDJ)