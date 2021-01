Les coureurs d'UAE Emirates premiers vaccinés

Ce mercredi était un jour important pour l’équipe UAE Emirates. Les 32 coureurs de la formation émiratie, ainsi que les 27 membres du staff, se sont rendus aux Emirats afin de se faire vacciner contre le coronavirus. Le manager de l’équipe Mauro Gianetti a fait partie des volontaires qui ont testé le vaccin chinois du laboratoire Sinopharm ces dernières semaines, et il a obtenu le droit de faire vacciner ses coureurs, sachant que les autres vaccins sont pour le moment destinés aux personnes âgées et au personnel soignant. « En tant qu'équipe des Emirats arabes unis, nous sommes extrêmement fiers des efforts que la nation et ses dirigeants ont déployés à tous les niveaux pour à la fois lutter contre l'impact de la pandémie du covid-19 et être un chef de file dans les efforts visant à ramener la vie à la normale. Toute l'équipe est ravie d'avoir eu l'opportunité de se protéger et de protéger les autres en faisant le vaccin et nous tenons à féliciter les Emirats arabes unis et tous les partenaires de ce programme pour leur travail incroyable pour y parvenir », a déclaré Gianetti .

Pogacar débutera sa saison fin janvier

Le vainqueur du dernier Tour de France Tadej Pogacar, mais aussi l’ancien champion du monde Rui Costa, le sprinteur colombien Fernando Gaviria (qui avait eu le covid en février et avait dû passer un mois en quarantaine), l’ancien champion d’Europe Alexander Kristoff, la recrue hivernale Rafal Majka ou encore le triple vainqueur d’étapes sur le Tour de France Matteo Trentin, se sont donc fait vacciner, ainsi que tous leurs coéquipiers. Tadej Pogacar et une partie de l’équipe UAE Emirates débutera sa saison du 28 au 31 janvier lors du Challenge de Majorque. Le mois suivant, ils se rendront aux Emirats Arabes Unis pour le Tour national, du 21 au 27 février, qui sera la première épreuve World Tour de la saison.