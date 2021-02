Les championnats de France auront bien lieu à Epinal

Les championnats de France de cyclisme sur route 2021 auront bien lieu à Epinal ! 🚴🏻‍♀️🚴🏻‍♂️🏆 🇫🇷

🏅 Les meilleurs coureurs français et tous les prétendants aux maillots tricolores s'y retrouveront les 17, 19 et 20 juin.

Un parcours roulant pour le contre-la-montre

Traditionnel rendez-vous du week-end précédant le Grand Départ du Tour de France, les championnats de France de cyclisme sur route auront lieu à Epinal, dans les Vosges, du 17 au 20 juin prochain. La Fédération française l’a confirmé ce mardi, car des doutes persistaient encore, en raison de la crise sanitaire et économique., et son homologue d’Arkéa-Samsic Nacer Bouhanni, né à Epinal, de briller à domicile. Le circuit sera tracé dans la préfecture des Vosges et son agglomération, avec un dénivelé proche des 4000m. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), le voisin franc-comtois, qui ne participera pas au Tour de France en juin-juillet mais au Giro au mai, pourrait viser un premier titre de champion de France de course en ligne (il a été titré sur le contre-la-montre en 2016), ou pourquoi pas Julian Alaphilippe (Deceunick-Quick Step) s'il veut participer au Tour de France avec le maillot bleu-blanc-rouge sur les épaules plutôt que le maillot arc-en-ciel de champion du monde, sans oublier Romain Bardet (DSM), qui n'a jamais été sacré champion de France.Le contre-la-montre, dont Rémy Cavagna (Deceuninck-Quick Step) est le tenant du titre, se déroulera quant à lui entre Thaon-les-Vosges et Epinal, sur un parcours roulant. Benjamin Thomas et Bruno Armirail, présents sur le podium en 2020 à Grand-Champ et tous deux membres de l'équipe Groupama-FDJ, seront de sérieux outsiders. Au total, les Championnats de France de cyclisme sur route représentent 3 jours de compétitions (épreuves contre-la-montre et épreuves en ligne pour les coureurs Elite Professionnels et Amateurs, hommes et femmes) soit environ 600 coureurs et 110 équipes et groupes sportifs, 6 titres de Champions de France décernés, Rendez-vous dans quatre mois et demi !