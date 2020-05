Les championnats de Belgique juste après le Tour de France

Changement de programme en Belgique ! Alors que l’Union cycliste internationale a recommandé que les championnats nationaux se déroulent le week-end précédent le Tour de France (comme le veut la tradition), c’est-à-dire le week-end du 22-23 août cette année (le Tour a été décalé de deux mois en raison de la pandémie de coronavirus), la Fédération belge de cyclisme a demandé (et obtenu) qu’une partie de ses championnats aient lieu après le Tour. En effet, les rassemblements de masse sont interdits en Belgique jusqu’à la fin du mois d’août. Les championnats de Belgique (hommes et femmes) de course en ligne auront donc lieu le mardi 22 septembre à Anzegem, deux jours après l’arrivée du Tour de France masculin et trois jours après l’arrivée du Giro féminin.

Les maîtres du chrono seront en Suisse

Cette semaine du 21 septembre correspond également à celle des championnats du monde d’Aigle-Martigny (Suisse), s’ils peuvent se dérouler (sinon, le Moyen-Orient pourrait être une option pour l’UCI). Or, le mardi 22 est justement la date prévue pour les Mondiaux de contre-la-montre, ce qui signifie que les championnats de Belgique de contre-la-montre se dérouleront à une autre date, qui n’a pas encore été trouvée. Rappelons que Tim Merlier (course en ligne) et Wout Van Aert (contre-la-montre) sont les tenants du maillot noir-jaune-rouge.