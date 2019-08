Le Tour de Pologne endeuillé

Remportée au sprint par Pascal Ackermann, après disqualification de Fabio Jakobsen, la troisième étape du Tour de Pologne a viré au drame ce lundi. Bjorg Lambrecht, 22 ans, y a trouvé la mort en chutant lourdement sur un tracé détrempé dessiné entre Chorzow et Zabrze. Réanimé sur le bord de la route après avoir perdu connaissance, le coureur de la formation Lotto-Soudal s’est éteint à l’hôpital de Rybnik où il avait été transporté par ambulance, faute de pouvoir être héliporté.

Révélé dès 2017 chez les Espoirs avec à son crédit une victoire marquante sur Liège-Bastogne-Liège, le jeune Belge s’était classé deuxième du Championnat du monde sur route de la catégorie l’année passée, avant de réaliser cette saison des débuts prometteurs dans les classiques ardennaises: quatrième de la Flèche Wallonne, sixième de l'Amstel Gold Race et encore cinquième de la Flèche Brabançonne. Il devait participer ces prochains jours à la Vuelta, son deuxième grand tour chez les professionnels.

The biggest tragedy possible that could happen to the family, friends and teammates of Bjorg has happened… Rest in peace Bjorg...❤️pic.twitter.com/9u9LZkp2Rt — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) August 5, 2019

Dans la soirée, les hommages se sont multipliés sur la Toile. "On peut faire second ou gagner, rire ou pleurer. Mais jamais, jamais, perdre la vie pour avoir envie d’essayer. Mes pensées les plus sincères aux proches de Bjorg", a tweeté notamment Romain Bardet. "Pas de mots pour exprimer ma tristesse", a quant à lui réagi Thibaut Pinot. "Terrible... Toutes mes condoléances à la famille et les proches de Bjorg", a pour sa part écrit Julian Alaphilippe.