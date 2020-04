Le Tour de l'Utah à la trappe aussi

Les annulations s’enchaînent dans le calendrier cycliste… Alors que l’Union cycliste internationale a annoncé mercredi qu’aucune compétition n’aurait lieu avant le 1er juin en raison de la pandémie de coronavirus, certains organisateurs de courses prévues après cette date prennent les devants, envisageant déjà une suspension plus longue, et décident d’annuler leur événement. Après le Tour de Suisse prévu début juin, c’est le Tour de l’Utah, prévu du 3 au 9 août, qui est passé à la trappe. Contrairement au Tour de Suisse, le Tour de l’Utah n’est pas une épreuve World Tour, mais ProSeries (la D2 du cyclisme), et il s’était fait une belle place dans le calendrier depuis sa création en 2004. Cinq équipes World Tour devaient d'ailleurs participer cette année.

Priorité aux Grands Tours et aux Monuments

« Pour l’intérêt de nos villes-étapes, concurrents, fans et partenaires, le Tour de l’Utah se concentre sur la santé et la sécurité de tous ses participants et a pris la difficile décision de ne pas organiser la course cette année », a déclaré le président du Tour de l’Utah Steve Miller. Rappelons que l’UCI a d’ores et déjà fait savoir que si la saison pouvait reprendre, elle donnerait la priorité aux trois Grand Tours (pour l’instant, seul le Giro a été reporté) et aux Monuments déjà reportés (Milan-San Remo, Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège) pour les remettre au calendrier 2020 si cela est possible.