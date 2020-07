Le GP de Fourmies et Paris-Bourges annulés

Prévus respectivement le 13 septembre et le 8 octobre prochains, le Grand Prix de Fourmies et Paris-Bourges n’auront pas lieu cette année, en conséquence de la pandémie de coronavirus. « Il y a cette limite de 5 000 spectateurs, avec une forte incitation à porter le masque. Sur quels critères doit-on les choisir ? Les premiers arrivés ? Les plus âgés ? », s’interroge Jacques Thibaux, l’organisateur du Grand Prix de Fourmies, dans les colonnes de La Voix du Nord. « S’il n’y a pas de public, il n’y a pas de fête. On ne peut pas mettre autant juste pour une course de vélo. C’est l’ensemble qui fait que c’est un événement populaire », poursuit-il. Pour la sixième fois de son histoire, la course créée en 1928 et remportée ces deux dernières années par le sprinteur allemand Pascal Ackermann, n’aura pas lieu.

La Coupe de France très réduite cette année

Pour Paris-Bourges, ce sont plus des raisons économiques qu’organisationnelles qui ont conduit à l’annulation de l’édition 2020 : « Beaucoup de nos partenaires ont été touchés par la crise liée au coronavirus et il était difficile pour eux de nous accompagner cette année. La 70eme édition de Paris-Bourges est donc reportée en 2021 », ont fait savoir les organisateurs. Le Français Marc Sarreau restera donc le tenant du titre un an de plus.

Si Paris-Bourges ne fait plus partie de la Coupe de France de cyclisme, c’est en revanche le cas du Grand Prix de Fourmies. Cette année, seul le Grand Prix La Marseillaise a pu se dérouler en février, et le GP de Fourmies est la onzième épreuve annulée. Il ne reste plus que le Tour du Doubs le 6 septembre, le Grand Prix d’Isbergues le 20 septembre, Paris-Camembert le 22 septembre et le Tour de Vendée le 4 octobre au calendrier.