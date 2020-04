L'appel de Lance Armstrong

Des équipes ont déjà réduit les salaires

« Cyclistes professionnels de tous les pays, unissez-vous ! » Tel est le message lancé par Lance Armstrong via Instagram. L’ancien cycliste américain, aujourd’hui âgé de 48 ans, estime que les coureurs doivent s’unir afin de lutter contre la crise économique qui va secouer le cyclisme professionnel après la crise sanitaire du coronavirus. « Je m’adresse au monde du cyclisme professionnel, à tous les cyclistes assis à la maison. Vous ne savez pas si vous allez recevoir votre paie le mois prochain, vous ne savez pas si votre équipe va survivre. C'est maintenant l'occasion pour vous de réinitialiser la balance, de vous asseoir à la table, de reprendre le pouvoir. RVous êtes les acteurs de la pièce, et sans les acteurs, la pièce ne continue pas », a déclaré celui qui avait remporté de sept Tours de France, avant de se les voir retirer pour cause de dopage.Rappelons que la saison cycliste est à l’arrêt depuis la mi-mars et le sera au moins jusqu’au 1er juin. Si cela est possible, les monuments reportés (Milan-San Remo, Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège) et le Giro seront reprogrammés d’ici la fin de saison, mais de très nombreuses courses n’auront pas cette chance.Et cela ne fait sans doute malheureusement que commencer…