La Course by Le Tour : Landerneau accueillera finalement l'édition 2021

🆕

🚴‍♀️ En route to Landerneau on 26th June!

🚴‍♀️ RDV le 26 juin pour La Course by le Tour de France avec FDJ !



🇬🇧 +info: https://t.co/olhGhriAGE

🇫🇷 + d'infos : https://t.co/MCgYemJ6Lx#LaCourse pic.twitter.com/uhUROdfpCG



— La Course by Le Tour (@LaCoursebyTDF) April 22, 2021

La Côte de la Fosse aux Loups en juge de paix

Les organisateurs du Tour de France sont contraints de revoir leurs plans. Traditionnellement organisée en parallèle de la Grande Boucle, La Course by Le Tour avait donné rendez-vous à l’élite du cyclisme professionnel féminin le 27 juin prochain en lever de rideau de la deuxième étape du Tour de France 2021. Une épreuve comptant pour l’UCI Women’s World Tour qui devait emprunter le circuit final tracé autour de la montée de Mûr-de-Bretagne et offrir un parcours exigeant aux coureuses. Mais la modification du calendrier électoral est venu chambouler les plans prévus. En effet, avec le deuxième tour des élections départementales et régionales désormais prévu le 27 juin, l’organisation de l’épreuve est devenue un casse-tête pour les autorités locales face aux difficultés qu’elle pourrait engendrer concernant l’accès aux bureaux de vote dans cette partie des Côtes-d’Armor.Plutôt que de reporter l’épreuve à une date ultérieure, plus loin dans le Tour de France 2021, les organisateurs de La Course by Le Tour ont décidé d’avancer l’épreuve de 24 heures. En effet, les meilleures cyclistes professionnelles sont désormais attendues en Bretagne le samedi 26 juin mais le terrain proposé ne sera pas le même. En effet, restant sur la philosophie de proposer un parcours proche de celui de l’étape du Tour de France masculin, cette édition 2021 proposera un parcours de 107,4 kilomètres reliant Brest à Landerneau avec un circuit final long de 14 kilomètres qui incorporera la tant attendue ascension de la Côte de la Fosse aux Loups (3km à 5,7% de moyenne), avec une pente maximale de 14% dans les 500 premiers mètres. Avec un dénivelé positif estimé à 1800 mètres, les organisateurs comptent proposer un parcours favorables aux puncheuses.