Jumbo-Visma : Vingegaard de retour à la compétition le 27 septembre

Le Tour de Lombardie au programme de Vingegaard également

Il lui aura fallu deux mois pour s’en remettre. Le 27 septembre prochain, Jonas Vingegaard va remonter sur un vélo pour la première fois en compétition depuis sa victoire sur le Tour de France en juillet dernier.alors que les cadors du peloton seront encore en transit depuis l'Australie, où se déroulent les Mondiaux. Le maillot jaune 2022, âgé de 25 ans, n’avait pas caché qu’il avait eu énormément de ma à se faire à son statut de vainqueur du Tour de France, la plus grande course du monde, évoquant notamment une « explosion mentale », lui qui avait été accueilli par des dizaines de milliers de personnes à Copenhague pour son retour de Paris.Jonas Vingegaard avait également créé une petite polémique en annonçant son forfait pour les championnats du monde en Australie, dont la course en ligne aura lieu le 25 septembre et aurait pu correspondre à son profil. « Nous ne comprenons pas pourquoi Vingegaard ne vient pas en équipe nationale, avait regretté le président de la Fédération danoise. En U23, il l'a fait, donc nous ne comprenons pas pourquoi il ne participe pas maintenant. Notre succès ne dépend pas de Jonas. Mais nous aimerions beaucoup qu'il soit là. L'entraîneur national est en discussion constante avec son équipe. Mais nous n'avons aucun moyen de pression, nous ne pouvons rien forcer. » Jonas Vingegaard a en effet préféré la Croatie à l’Australie pour reprendre en douceur.Nul doute qu’une victoire face à Pogacar, Mas, Gaudu, Uran, Martin, Bardet, Bernal ou A.Yates ferait définitivement oublier son après-Tour délicat…