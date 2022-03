Jumbo-Visma : Van der Sande souffre d'une fracture du coude

The verdict for @toshvds after his crash in #E3SaxoBankClassic: broken elbow⤵️

Un gros coup derrière la tête

Le Grand Prix E3 restera un très beau souvenir de la saison pour Jumbo-Visma, avec la victoire vendredi de son leader Wout Van Aert devant son coéquipier Christophe Laporte, mais la formation néerlandaise peut regretter d'avoir ouvert son infirmerie à Tosh Van der Sande.. Un coup dur pour lui, l’un des soutiens de Van Aert, qui va devoir obliger Jumbo-Visma à revoir son organisation pour les prochaines échéances. « Quelqu'un devant moi a percuté directement un poteau. Je n'ai pas pu l'éviter et j'ai atterri sur le coude. Au début, j'espérais pouvoir continuer, alors j'ai demandé un nouveau vélo. Mais je ne pouvais plus subvenir à mes besoins », raconte le malheureux protagoniste sur le site de son équipe.Très déçu de se mettre au repos forcé et de manquer certainement le reste de la campagne de classiques, Van der Sande va devoir se relever notamment sur le plan mental.J'ai travaillé dur et rouler dans cette équipe est un rêve. C'est dommage pour la campagne de classiques mais ma saison n'est pas encore terminée et je vais me concentrer sur les prochains objectifs », déplore-t-il. Ces dernières semaines, l’ancien de Lotto-Soudal, dont le palmarès comporte deux victoires chez les professionnels, a pris la 65eme place au classement général de Tirreno-Adriatico et participé à Milan-Sanremo et la Classic Bruges-La Panne.