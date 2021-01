Jumbo-Visma : Van Aert prolonge

Le duel avec van der Poel va se poursuivre

C’est un gros coup que vient de réussir Jumbo-Visma ! L’équipe néerlandaise est parvenue à faire prolonger jusqu’à fin 2024 l’une des stars du peloton, Wout Van Aert, capable de gagner aussi bien au sprint, en contre-la-montre, en cyclo-cross, et de briller en montagne. Le Belge de 26 ans était sous contrat jusqu’à la fin de cette saison et était notamment courtisé par Ineos, l’autre grosse écurie du peloton mondial. Mais il a décidé de poursuivre l’aventure avec l’équipe qui l’avait recruté en mars 2019, en provenance de Cibel-Cebon. « Après 2021, j’aurai la fierté d’être toujours un membre de Jumbo-Visma et j’en suis ravi.J’ai toujours été en forme quand j’en avais besoin. Je dois beaucoup à l’équipe de pouvoir travailler et atteindre mes objectifs. La décision de prolonger a été prise rapidement dans ma tête. Il y avait de l’intérêt pour moi mais je n’ai pas eu de discussions avec d’autres équipes. Mon objectif était de prolonger. Nous sommes devenus la meilleure équipe du monde. C’était le mieux pour moi de rester. Je suis content que ce soit fait et de pouvoir en parler », s’est réjoui le Belge.Alors qu’il s’était concentré sur le cyclo-cross jusqu’en 2018, avec notamment trois titres de champion du monde, Wout Van Aert a ensuite décidé de se concentrer sur la route,Il a également fini deuxième du Tour des Flandres, derrière son grand rival néerlandais Mathieu van der Poel (26 ans) qui lui aussi sait à la fois briller en cyclo-cross (trois titres mondiaux) et sur route (Tour des Flandres, Amstel Gold Race… ), mais n’a pas encore participé à un Grand Tour.