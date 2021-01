Jumbo-Visma : Van Aert dément avoir prolongé son contrat

Encore un an de contrat pour van Aert

Wout van Aert va entamer sa troisième saison dans les rangs de l’équipe Jumbo-Visma. Avec le maillot de la formation néerlandaise sur le dos, le cycliste belge a passé un cap et s’affirme désormais comme l’un des meilleurs coureurs du peloton professionnel. Toutefois, il y a danger pour Jumbo-Visma.. A l’heure actuelle, il est donc possible d’imaginer un départ du Belge vers une autre formation à l’issue de l’année 2021. Cependant, à s’en référer au tweet de Ciro Sconamiglio, journaliste pour La Gazzetta dello Sport, il en est absolument tout autre. Ce dernier a annoncé vendredi que Wout van Aert a signé une prolongation de contrat avec Jumbo-Visma, ce qui signifierait que le sportif belge de l’année 2020 sera lié à son équipe actuelle jusqu’en 2024.L’information est parvenue jusqu’aux oreilles de l’intéressé, qui a aussitôt démenti ce samedi avant le départ du Zilvermeercross de Mol. « Ah ? C'est une nouvelle apparemment. Je n'ai pas encore apposé ma signature pour l'instant. Ils ont inventé quelque chose qui n'est pas encore vrai », a-t-il réagi, maillot de champion de Belgique de cyclo-cross sur le dos, dans des propos relayés par Sporza. L’année de contrat restant à van Aert va défiler à grande vitesse et il y a déjà du mouvement autour du coureur pour tenter de le faire signer fin 2021. WielerFlits annonçait en fin d'année dernière un intérêt d’Ineos Grenadiers et ajoutait qu’une première rencontre aurait eu lieu à ce sujet lors du dernier Tour de France entre les parties. Alors qu'en sera-t-il de l'avenir du coureur de 26 ans ? Affaire à suivre.