Jumbo-Visma : Saison terminée pour Benoot, absent six à douze semaines et qui revient sur son accident

Conscient d'être passé tout près du pire, à l'entendre à chaud après sa chute, Tiesj Benoot (28 ans) n'a pas échappé à une autre sentence en revanche. Car comme il le redoutait, presque tout de suite conscient que cela ne pourrait pas se passer autrement, sa saison s'arrête bel et bien prématurément et il faudra attendre l'année prochaine pour revoir le coureur belge sur un vélo en compétition. Interrogé dans le journal Het Laatste Nieuws, Benoot confirme qu'il va devoir patienter un long moment avant de pouvoir renouer avec le cyclisme. Dans le meilleur des cas, le pensionnaire de l'équipe Jumbo-Visma pourra reprendre son activité d'ici six semaines. Maus uniquement dans le meilleur des cas, car son absence pourrait bien s'élever à douze semaines, insiste bien celui qui avait terminé le dernier Tour de France à la 36eme place du classement final, son meilleur résultat depuis 2017 lors de sa première participation (20eme). "Je dois observer un repos de six à douze semaines, mais comme je suis encore jeune, j'espère enlever l'orthèse dès six semaines. Je ferai un second diagnostic ensuite »

Un récit qui fait froid dans le dos

Peu de temps après avoir bouclé sa sixième Grande Boucle, le coéquipier du vainqueur de ce Tour 2022 Jonas Vingegaard a en effet été malheureusement renversé par une victoire. Cela s'est passé lundi dernier lors d'un entraînement en solitaire en Italie. Le natif de Gand s'en est sorti avec une simple fracture à une vertèbre cervicale, sans parler des nombreuses contusions dont il souffre à une hanche et aux coudes. Toutefois, il sait qu'il n'est pas passé très loin d'un bilan beaucoup plus dramatique. "Pour quelques millimètres, voire quelques micromètres, l'histoire aurait pu être complètement différent." Entendre Benoot revenir sur les circonstances de l'accident suffisent à comprendre la violence du choc, et ce qu'il aurait pu engendrer chez le Belge. "Je roulais à 67 km/h quand une voiture est sortie du parking. Je l'ai percutée de plein fouet. La porte de la voiture était cabossée, le rétroviseur était arraché, les vitres étaient brisées", raconte le coureur, rapatrié en Belgique ce jeudi après sa sortie de l'hôpital, seulement quatre jours après y avoir été admis. Un vrai miracle.