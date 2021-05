Jumbo-Visma : Pas de Critérium du Dauphiné pour Wout Van Aert ?

C’est un pépin que Wout Van Aert aurait sans doute voulu éviter. Alors qu’il comptait aller préparer la deuxième partie de sa saison dans la Sierra Nevada, le coureur belge de la formation Jumbo-Visma a été victime d’une appendicite. Alors qu’un traitement médicamenteux contre cette inflammation était possible, Wout Van Aert a immédiatement choisi la voie chirurgicale pour régler ce problème. Une opération dont les conséquences seront nombreuses pour la suite de son programme, à commencer par le Critérium du Dauphiné. « Wout Van Aert a d’abord pensé qu’il pourrait aller dans la Sierra Nevada au bout de quelques jours, mais ça ne sera pas le cas, a déclaré à la chaîne belge néerlandophone Sporza Marc Lamberts, l’entraîneur du coureur. L’impact de l’opération est peut-être plus important que ce qu’il avait pensé. Toutefois, il se rend compte que ça n’a aucun sens de s’en inquiéter. »

Trois semaines d’absence pour Van Aert

Président de l’Association belge des médecins du sport, Tom Teulingkx a confié à Sporza que Wout Van Aert sera écarté du peloton professionnel et de l'entraînement pour deux à trois semaines en raison de la cicatrisation des muscles abdominaux à la suite de l’opération. « Pour les cyclistes, les muscles abdominaux sont très importants, notamment pour les étapes contre-la-montre et pour les grimpeurs, assure ce médecin. Vous devez tenir compte du fait que vous ne serez pas en mesure de faire du vélo de manière intensive pendant au moins deux à trois semaines. » Autrement dit, on ne verra pas Wout Van Aert en compétition avant le courant du mois de juin. Or, avec le Critérium du Dauphiné qui doit démarrer le 30 mai prochain et une première étape tracée autour d’Issoire, une participation du Belge à la dernière grande répétition générale du Tour de France est écartée, lui qui avait endossé le maillot jaune de l’épreuve l’an passé après son succès au sprint lors de la première étape.