Jumbo-Visma : Dumoulin prêt à refaire un Grand Tour en 2022

Pour la première fois depuis ses débuts professionnels en 2012, Tom Dumoulin n’a participé à aucun Grand Tour cette année, la faute à un burn-out en début d’année, qui l’a contraint de faire une pause dans sa carrière. Le coureur néerlandais de tout juste 31 ans est revenu sur cette période difficile dans le magazine Helden : « En janvier, je ne pouvais même plus tenir deux heures sur le vélo. Je me sentais malade et misérable pour le reste de la journée après une telle balade. Je suis resté allongé sur le canapé pendant des heures. Mon corps a complètement appuyé sur les freins à ce moment-là. Lorsque vous vous sentez si faible, vous perdez toute la joie de faire du vélo. J'ai même commencé à le détester. Je n'avais pas d'autre choix que de couper les liens et d'arrêter en janvier. Je ne pouvais pas continuer comme ça. »

Dumoulin : "Je n'exclus certainement pas les Grands Tours"

Finalement, le vainqueur du Giro 2017, deuxième du Tour de France 2018 et sixième de la Vuelta 2015 a repris du poil de la bête et est retourné à la compétition en juin, pour un total de 19 jours de course en 2021, le temps de remporter le titre de champion des Pays-Bas du contre-la-montre et la médaille d’argent du chrono des Jeux Olympiques de Tokyo, de finir 41eme du Tour de Suisse, 44eme de la course en ligne des JO et 9eme du Tour du Benelux. En 2022, le « papillon de Maastricht » espère de nouveau voler sur un Grand Tour. : « Je suis devenu cycliste pour tirer le meilleur de moi-même. Essayer d'obtenir des résultats est toujours la meilleure chose pour moi. Je ne suis pas content quand je dois juste rouler à l'avant pour les autres, même si je peux aussi être d'une grande valeur pour l'équipe à 95% de mes capacités. Mais le sentiment que vous pouvez bien performer à 95 %, cela ne correspond pas à mon niveau d'ambition. Je veux y aller à 100%. Je veux faire des courses et bien sûr gagner. Quelles courses ? On verra en décembre. Mais je n'exclus certainement pas les Grands Tours. Je trouve toujours cela très difficile et je sais que je peux être très bon dans ce domaine. » Quoi qu’il en soit, tout se décidera au mois de décembre lors d’une réunion avec l’équipe Jumbo-Visma, qui a pour habitude d’annoncer très tôt dans la saison quels leaders disputeront quels Grands Tours. Le 22 janvier dernier, elle avait d’ailleurs révélé que Dumoulin ferait le Tour de France 2021, et le Néerlandais avait annoncé qu’il faisait une pause…le lendemain !