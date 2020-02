Jumbo-Visma : Dumoulin avait des parasites dans son intestin

Et si le bout du tunnel était enfin atteint pour Tom Dumoulin ? Le nouveau pensionnaire de la formation Jumbo-Visma n'a toujours pas effectué ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs, à cause de problèmes de santé. Et pour cause.Alors qu'il aurait dû prendre part au Tour de la Communauté valencienne (5-9 février), le vainqueur du Tour d'Italie 2017 avait alors dû renoncer, repoussant ainsi sa rentrée officielle.Par la suite, Dumoulin avait également annoncé faire une croix sur la suite de son programme immédiat, à savoir Tirreno-Adriatico (11-17 mars) mais également Milan-San Remo (21 mars), dans le but de permettre à son corps de récupérer complètement. Ce lundi, le Néerlandais a lui-même révélé la cause de ses soucis du moment, via ses réseaux sociaux : « Comme vous le savez tous, je ne me sentais pas bien récemment.et depuis, j'ai commencé à prendre des médicaments. Je me sens beaucoup mieux comme j'ai eu de bons entraînements aujourd'hui et pendant le week-end. J'ai hâte de planifier mon début de saison et mes prochains objectifs très bientôt ! Je vous tiendrai au courant ! »