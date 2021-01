Jumbo-Visma : Carrière mise entre parenthèses de manière temporaire pour Tom Dumoulin

Dumoulin n’est pas heureux

Tom Dumoulin ne démarrera pas sa saison 2021 ! Le coureur néerlandais de 30 ans va mettre sa carrière entre parenthèses comme l’a révélé son équipe Jumbo-Visma. Cette décision est un coup de tonnerre, d’autant plus que la formation néerlandaise avait annoncé ces dernières heures la participation de Dumoulin au prochain Tour de France, qui aura lieu du 26 juin au 18 juillet. Installé dans une routine qui ne fait pas son bonheur, le vainqueur du Giro 2017, qui a fait l'essentiel de sa carrière avec le maillot de l'équipe actuellement nommée DSM, se posait un tas de question depuis un moment sur son avenir. « Est-ce que je veux toujours être cycliste professionnel ? J’ai l’impression que je ne sais plus trop quoi faire. En premier lieu, cela ne me rend pas heureux. C’est pourquoi je veux faire une pause pendant un moment », a expliqué le coéquipier de Wout van Aert et Primoz Roglic dans une vidéo publiée sur le site de Jumbo-Visma.« Je le sens depuis un bon moment, des mois peut-être, un an en fait, qu’il m’est très difficile de savoir comment trouver mon chemin en tant que cycliste. Je veux que ma femme est ma famille soient heureuses. Et donc je veux prendre la bonne décision pour tout le monde. J’ai pris la décision hier (vendredi), l’équipe me soutient et ça fait vraiment du bien. » Une page se tourne pour Tom Dumoulin, dont la carrière professionnelle a débuté en 2012. Le spécialiste du contre-la-montre, sacré champion du monde de la spécialité en individuel et par équipe en 2017, a également remporté neuf étapes sur les routes des Grands Tours. Celui qui a terminé deuxième du Tour de France en 2018 a besoin de prendre du temps pour lui, avant de réfléchir à faire son retour dans le peloton professionnel.