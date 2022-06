Jumbo-Visma : 2022 sera la dernière saison de Tom Dumoulin

Dumoulin : « Un chemin empli de frustration »

Tom Dumoulin se prépare à tirer sa révérence. Le Néerlandais de 31 ans, vainqueur du Giro et champion du monde du contre-la-montre en 2017, a annoncé dans un long message partagé sur les réseaux sociaux que la saison 2022 sera la toute dernière de sa carrière professionnelle, démarrée en 2012 au sein de la formation Project 1t4i, actuellement connue sous le nom DSM, avant de le voir rejoindre Jumbo-Visma en 2020. « J’ai décidé que 2022 sera ma dernière année en tant que cycliste professionnel », a-t-il annoncé avant de revenir sur ses derniers mois, qui ont alimenté sa réflexion. « J’ai connu une année très difficile en 2020 et me suis senti en burnout à son terme, a confié le natif de Maastricht. Début 2021, je n’étais que l’ombre de moi-même et j’ai donc décidé de faire une pause loin du cyclisme afin de réfléchir à mon avenir. » Toutefois, après quelques mois de réflexion, Tom Dumoulin a fait son retour avec l’ambition de participer aux Jeux Olympiques de Tokyo.Un événement qui l’a vu remporter la médaille d’argent du contre-la-montre derrière Primoz Roglic. « Après un moment, j’ai décidé de poursuivre ma carrière, a-t-il ajouté. D’un côté, il y avait les Jeux Olympiques de Tokyo qui étaient déjà dans un coin de ma tête depuis cinq ans et je ne voulais pas manquer cette opportunité. D’un autre côté, il y avait mon amour du vélo et la passion du monde cycliste qui est mienne. La médaille d’argent de l’an passé reste un moment fort et je suis fier de cette performance. » Mais son manque de performance depuis le début de la saison 2022, malgré sa troisième place sur le premier contre-la-montre du Giro, ont eu raison de son enthousiasme. « A de multiples reprises, plus particulièrement cette année, ça a été un chemin empli de frustration qui a fatigué mon corps, a confié Tom Dumoulin. Dès que la charge augmente à l’entraînement ou en course, je souffre de fatigue, de douleurs et de blessures au lieu de m’améliorer. Les efforts faits à l’entraînement ne mènent pas toujours aux performances voulues. » S’il admet être capable de revenir à son meilleur niveau, le Néerlandais assure que cela demanderait trop de temps, sans la moindre garantie de succès. « J’ai choisi de ne pas prendre cette route mais plutôt de quitter le cyclisme afin de prendre un nouveau chemin, dont l’issue est inconnue », a-t-il ajouté.