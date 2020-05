Jarlinson Pantano suspendu quatre ans

Contrôlé positif à l'EPO le 26 février 2019 lors du Tour du Haut-Var, Jarlinson Pantano (31 ans) a écopé d’une suspension de quatre ans, a dévoilé l’Union cycliste internationale mercredi. Suspendu provisoirement en avril 2019, il annonçait quelques semaines plus tard qu’il prenait sa retraite sportive. "J'ai décidé de ne pas me battre, de ne pas batailler contre l'UCI car cela coûte beaucoup d'argent, et ne débouchera sur rien de concret avant un an, voire deux. Je ne veux pas entraîner ma famille dans cela. Je n'ai plus rien à prouver et je ne garde aucune rancune", confiait ainsi le Colombien en juin dernier.Après avoir découvert le World Tour avec l’équipe IAM en 2015, il avait rejoint Trek-Segafredo deux années plus tard. Son principal fait d’armes restera son succès lors de la 15étape du Tour de France 2016, entre Bourg-en-Bresse et Culoz. Il a également remporté le maillot à pois du Tour de l'Avenir 2010, et une étape du Tour de Colombie, du Tour de Suisse et du Tour de Catalogne. Et alors qu’il s’est lancé l’an dernier en politique, il avait échoué à l’automne dans sa quête d’un siège au conseil municipal de Cali, sa ville natale.