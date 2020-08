Israël Start-Up Nation : Woods rejoint Froome

Après cinq saisons chez Education First (ex-Cannondale), Michael Woods va tourner la page à la fin de cette année. Le coureur canadien, qui fêtera ses 34 ans dans deux mois, portera en effet les couleurs d’Israël Start-Up Nation en 2021. Après Chris Froome, Daryl Impey, Carl Frederik Hagen et Patrick Bevin, l’équipe israélienne, qui débute en World Tour cette année, poursuit son recrutement, avec le Canadien vainqueur notamment d’une étape de la Vuelta 2018, de la médaille de bronze des Mondiaux 2018 et de Milan-Turin 2019. Michael Woods sera co-leader de l’équipe pour les classiques ardennaises et italiennes avec Dan Martin, et le lieutenant de Chris Froome sur les Grands Tours.

Michael Woods voit grand pour ISN

« J’ai passé cinq grandes années chez Slipstream Sports (la structure qui chapeaute l’équipe Education First, ndlr), ce qui a rendu difficile la décision de partir. Cependant, Paulo Saldanha (ancien entraîneur de Woods et désormais manager de la performance chez Israël Start-Up Nation, ndlr) et Sylvan Adams (le co-propriétaire israélo-canadien de l’équipe Israël Start-Up Nation, ndlr) croient en moi depuis le premier jour et je suis très excité de leur rendre leur confiance en faisant partie de l’équipe ISN en 2021. Avec Chris Froome et les autres recrues, je pense qu’ISN a le potentiel, non seulement de gagner le Tour de France l’année prochaine, mais aussi de gagner tout au long de la saison World Tour. Pour moi, la perspective de courir pour le meilleur coureur de Grands Tours de sa génération est très excitante. Et avec Dan Martin, je nous vois vraiment capable de gagner sur les classiques ardennaises et italiennes », s’est réjoui le Canadien, qui figure dans la pré-sélection de son équipe pour le prochain Tour de France.