Israel Start-Up Nation : Froome absent lors d'un stage en Espagne remplaçant celui annulé en Israël

La reprise est chamboulée pour l’équipe Israel Start-Up Nation. Alors que la formation israélienne comptait effectuer son premier camp d’entraînement sur ses terres, la fermeture des frontières aux étrangers par les autorités locales a rendu impossible un tel événement. En conséquence, la formation dirigée par Sylvan Adams se rendra dans la région de Gérone dès la semaine prochaine afin de démarrer la saison 2021 en douceur. « Nous allons organiser un camp d’entraînement de présaison en Espagne puisqu’il n’était pas possible de le faire en Israël, comme nous le faisons habituellement face aux mesures de restrictions liées au coronavirus, a confié Sylvan Adams dans des propos recueillis par le site Cyclingnews. Nous comptons donc organiser un deuxième cap en Israël dès que possible. » Un stage en Espagne qui sera également marqué par le virus puisque l’équipe sera divisée en deux groupes en fonction du programme déjà établi.

Froome manquera le stage en Espagne

Si l’effectif 2021 de l’équipe Israel Start-Up Nation sera au rendez-vous, un coureur de marque manquera à l’appel. En effet, Chris Froome ne fera pas le déplacement à Gérone, ayant obtenu l’autorisation de rester en Californie, où il travaille pour revenir à son meilleur niveau, lui qui peine depuis sa violente chute lors du Critérium du Dauphiné 2019. « Chris Froome a fait d’importants progrès tant au niveau de sa rééducation que du travail de renforcement ayant pour but de rééquilibrer son corps à la suite de sa grave blessure, assure Paulo Saldanha, directeur de la performance de l’équipe. Après en avoir discuté en interne, nous avons eu l’impression qu’il était important pour lui de continuer dans son environnement actuel, en Californie. Nous pensons que c’est le mieux à faire pour qu’il poursuive ses progrès sur et en-dehors du vélo. » Annoncé au départ du Tour de San Juan, en Argentine, Chris Froome pourrait être contraint de renoncer si les organisateurs renoncent à autoriser la participation d’équipes étrangères afin de limiter les risques de propagation du coronavirus.