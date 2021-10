Israël Start-Up Nation : Désormais retraité, Dan Martin fait le bilan

His last race:



Watch the last 48 hours of Nicolas Roche (DSM), l’Irlande perd ses deux représentants les plus illustres des années 2010-20. A Sam Bennett et Eddie Dunbar de prendre le relais désormais…

Passé professionnel en 2007 chez Slipstream, Dan Martin a mis un terme à sa carrière ce samedi en finissant 38eme du Tour de Lombardie. Une carrière durant laquelle le coureur irlandais de 35 ans aura porté le maillot de quatre équipes : Splistream (devenue Garmin) de 2007 à 2015, puis Quick Step en 2016 et 2017, UAE Emirates en 2018 et 2019, et Israël Start-Up Nation depuis 2020. C’est sur le site de la formation israélienne que l’homme aux 22 victoires professionnelles (dont deux étapes du Tour de France, deux étapes de la Vuelta, une étape du Giro, Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie) a dressé le bilan de sa carrière.