Israël - Premier Tech/Froome : « Je suis à 100% »

Genou, dos, infection liée à un parasite… Depuis sa terrible chute de juin 2019, où il avait subi plusieurs fractures et avait perdu beaucoup de sang, Chris Froome a multiplié les pépins qui l’ont empêché de revenir à 100% de ses moyens. Pourtant, alors qu’il fêtera ses 37 ans le mois prochain, le Britannique affirme dans une interview à VeloNews qu’il a enfin retrouvé la forme. « Évidemment, j'ai été un peu retardé en début de la saison en raison des problèmes que j'ai eu en décembre et janvier,», explique celui qui vient de finir 86eme de la Settimana Internazionale Coppi e Bartali pour lancer sa saison.Le coureur d’Israël - Premier Tech, où il est sous contrat jusqu’à la fin de la saison prochaine, va désormais poursuivre son entraînement intensif avant de prendre part au Tour des Alpes à partir du 18 avril : « Il est temps pour moi d'introduire plus d'intensité et un travail plus spécifique à la course. Cela me mènera vers mon prochain objectif, qui sera probablement le Tour des Alpes. Je n'ai plus de problèmes maintenant. Pas de soucis, pas de douleurs et rien ne me retient. J'ai le feu vert donc j'ai juste besoin de faire le travail. Je suis sur cette voie maintenant et c'est ce que j'ai l'habitude de faire.C'est la première fois depuis ma grosse chute que tout est à 100%. Il s'agit uniquement de faire la course et de s'entraîner et d'essayer de se remettre à niveau. »L’objectif de Chris Froome cette saison est bien sûr de participer à un nouveau Tour de France, mais il sait qu’il part de loin. « Potentiellement, je ferai ensuite le Tour de Romandie. Je ne connais pas encore mon programme et nous prenons course par course pour le moment. Tout dépend de là où j’en serai dans le mois prochain et si tout se passe comme prévu.J'aimerais être de retour à mon ancien moi, mais il va falloir beaucoup de travail pour y arriver. J'ai maintenant le feu vert pour faire ce travail. Je suis optimiste et j'espère y arriver. » Chris Froome n’a plus gagné une course ou même une étape depuis le Giro 2018. En sera-t-il encore capable ? Les prochains mois permettront de le savoir…