Israel-Premier Tech : Nizzolo s'est fracturé la clavicule à l'entraînement

🩺 Medical update: Giacomo Nizzolo

Unfortunately, Giacomo has sustained a fractured collarbone in a training crash. More information 👇



Wishing Giacomo a speedy recovery! pic.twitter.com/tpncx0T9py



— Israel – Premier Tech / Israel Cycling Academy (@IsraelPremTech) November 13, 2022

"Pas d'impact sur sa préparation"

Gros coup dur pour Giacomo Nizzolo. Ce dimanche, via son compte Twitter officiel, la formation cycliste Israel-Premier Tech a annoncé que son petit protégé, aujourd'hui âgé de 33 ans, rejoignait l'infirmerie, après, à l'occasion d'un entraînement effectué du côté de la Suisse, pas plus tard que ce samedi. L'Italien, sacré, dans le passé, champion d'Europe de cyclisme sur route, et plus précisément lors de la saison 2020, était alors en pleine préparation pour la saison 2023.Dans son communiqué, Israel-Premier Tech indique : "Malheureusement, Giacomo Nizzolo a été impliqué dans un accident hier alors qu’il s’entraînait en Suisse. Les radiographies ont révélé une fracture de la clavicule droite non déplacée qui, heureusement, ne nécessitera pas de chirurgie et peut être traitée de manière conservatrice. Giacomo se reposera au besoin avant de reprendre l’entraînement facile sur la route dès que possible." C'est au début de cette saison 2022 que Giacomo Nizzolo avait alors débarqué du côté de cette formation cycliste israélienne, au sein de la WorldTour. Outre une victoire d'étape glanée sur le Tour de Castille-et-Léon, l'Italien, sacré champion d'Italie de cyclisme sur route lors des années 2016 et 2020 et également vainqueur du classement par points des Giro 2015 et 2016, avait réalisé quelques Top 10 du côté du Tour d'Italie, alors son objectif principal.