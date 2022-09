Israel-Premier Tech : Niv prend sa retraite à 28 ans

Guy Niv, the first Israeli to race in the Tour de France, retires.

The barrier-breaking Israeli (28) who called it quits: “It’s the toughest decision I have ever made, but the flame inside has gone out.”



The full story: https://t.co/DP0i1CET6c pic.twitter.com/gXmfAWlmUD



— Israel – Premier Tech / Israel Cycling Academy (@IsraelPremTech) September 19, 2022

"La décision la plus difficile que j'ai jamais prise"

Il quitte déjà le peloton professionnel du cyclisme sur route. Ce lundi, via son compte Twitter officiel, la formation cycliste Israel-Premier Tech a officialisé le départ à la retraite de l'un de ses petit protégés. Ce dernier n'est autre que l'Israélien Guy Niv, aujourd'hui âgé de seulement 28 ans.Niv s'était fait connaître il y a quelques années de cela, en entrant, tout bonnement, dans l'histoire. En effet, à l'occasion de l'année 2020, il était alors devenu le tout premier Israélien à prendre part à une édition du Tour de France.Dans le communiqué officialisant cette fameuse nouvelle, le principal intéressé s'est exprimé, déclarant ainsi notamment : "Il y a plusieurs raisons derrière cela, mais la principale est que j’ai réalisé que je n’ai plus la motivation. Ce qui est important pour continuer. Quelque chose s’est éteint en moi pendant la saison 2022. Perdre cette flamme ne m’a laissé qu’une seule option : entreprendre un nouveau voyage loin du cyclisme." La carrière de cycliste professionnel de l'Israélien Guy Niv (28 ans), sacré champion national dans l'épreuve du contre-la-montre lors de l'année 2019, n'aura donc duré qu'un total de six années, allant, plus précisément, de l'année 2017 à l'année 2022.