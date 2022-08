Israel-Premier Tech : Impey prolonge pour une saison supplémentaire

✍🏼 Daryl Impey signs on for another year with IPT.

🎙️ "Missing out on the Tour de France made me hungry to keep racing."



We are very happy to announce that @darylimpey will stay with the team next year as well. Read more here: https://t.co/U1IEqRUJtM pic.twitter.com/RGHlcDTkQy



Impey veut vivre à nouveau le Tour de France

Daryl Impey ne bougera finalement pas. Le coureur sud-africain, membre de l’équipe Israel-Premier Tech depuis le début de la saison 2021 après dix ans sous les couleurs de la formation désormais appelée BikeExchange-Jayco, a décidé de rester au sein de l’équipe qu’il a rejoint en 2021. En effet, la formation Israel-Premier Tech a annoncé ce mardi la prolongation de contrat de l’ancien champion d’Afrique du Sud pour une saison supplémentaire, qui pourrait être la dernière pour le coureur de 37 ans. « Je me sens honoré d'avoir reçu une offre pour rester, a confié l’intéressé dans un communiqué de son équipe. C'est bon de voir qu'ils ont confiance en moi, qu'ils reconnaissent que je peux encore apporter beaucoup à l'équipe et qu'ils ne pensent pas que mon cycle est terminé. » Deuxième de la course en ligne des Jeux du Commonwealth, organisés récemment à Birmingham, derrière le Néo-Zélandais Aaron Gate, Daryl Impey s’est donné un objectif pour la saison 2023.Ayant connu un de ses plus beaux succès à l’occasion de la 4eme étape du Tour de France 2023, à la suite de laquelle il a pu porter le maillot jaune pendant deux jours, ce qui était alors une première pour un coureur africain, Daryl Impey entend boucler la boucle. En effet, le natif de Johannesbourg n’a pas pu s’aligner le 1er juillet dernier au départ à Copenhague en raison d’une infection par le coronavirus. « Je veux courir une saison de plus, surtout après avoir manqué le Tour de France cette année, ça a été une grande déception pour moi, a-t-il confié. Le fait de ne pas avoir participé à cet événement m'a vraiment donné envie de continuer à courir. » Assurant qu’il est « formidable d'avoir pris cette décision et d'avoir trouvé un accord avec l'équipe si tôt » Daryl Impey assure avoir déjà « hâte de participer au Tour Down Under l'année prochaine », ce qui pourrait être le coup d’envoi d’une tournée d’adieux