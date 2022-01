Irlande : Le poste de directeur sportif de la sélection pour Nicolas Roche

Welcome @nicholasroche 🙌

Guider et transmettre

Nicolas Roche (37 ans) n’a pas tardé à se trouver une reconversion dans le cyclisme. Retraité depuis la fin de la saison dernière après une carrière professionnelle de 17 années, l’Irlandais se met au service de son pays. Il vient d’être nommé directeur sportif de la sélection irlandaise, avec effet immédiat et des missions bien précises. « Le rôle comprendra la préparation des athlètes et la participation aux championnats d'Europe en août (du 14 au 17, à Munich) et aux championnats du monde sur route, qui auront lieu à Wollongong, en Australie, en septembre (du 18 au 25) », argue Cycling Ireland. La Fédération Irlandaise de cyclisme a également attribué au quadruple champion national sur route (deux titres en individuel et en contre-la-montre) un rôle de mentor auprès des équipes junior et U23. Et ce n’est pas l’expérience qui lui manque. Passé par AG2R-La Mondiale, Sky, BMC ou plus récemment DSM, Nicolas Roche a pris part à 24 Grands Tours, pour deux victoires d'étape sur les routes du Tour d’Espagne.« Ayant récemment pris ma retraite du cyclisme professionnel, je suis ravi que Cycling Ireland m'ait demandé de faire partie de l'organisation de cette manière. Je suis très impressionné par l'ambition et la vision du cyclisme en Irlande et j'ai vraiment hâte de travailler avec les athlètes et le personnel en vue des prochains événements internationaux. J'ai bénéficié d'un soutien et de conseils tout au long de ma carrière, et je suis impatient de rendre la pareille aux coureurs juniors et U23 », s’est félicité Nicolas Roche dans le communiqué de son nouvel employeur. Le plaisir est partagé. Le directeur général de la Fédération irlandaise, Matt McKerrow, assure qu’« il n'est que juste d'impliquer les athlètes retraités de cette manière et de les aider dans leur transition de carrière. »