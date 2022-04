Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux : Girmay prolongé

We are proud to announce that History Maker @GrmayeBiniam 🇪🇷 has signed a new long-term contract with the team, that will see him stay until at least end 2026.

More ➡️ https://t.co/qrEVihnZo6#VeniVidiBini #Bini2026 pic.twitter.com/oJpDLFMqmV



— Intermarché-Wanty-Gobert (@IntermarcheWG) April 30, 2022

« Une évidence » pour Jean-François Bourlart

L'équipe Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux comptera encore sur Biniam Girmay pour de nombreuses années. Le coureur érythréen a prolongé ce samedi son contrat avec l’équipe belge. Dans un communiqué, celle-ci ne manque pas de rappeler, à juste titre, que son élément « est devenu le premier coureur africain à remporter une course majeure grâce à sa victoire à Gand-Wevelgem en mars, à l’âge de seulement 21 ans ». Une victoire que personne n’attendait et qui a propulsé le natif d’Asmara au premier plan. Elle vient récompenser son début de saison rendu très intéressant par sa 12eme place sur Milan-Sanremo et une 5eme place au Grand Prix E3. Biniam Girmay n’a plus couru depuis sa victoire à Wevelgem le 27 mars et s’apprête à regoûter à la compétition ce dimanche, à l’occasion d’Eschborn-Francfort.Le meilleur coureur africain de ces deux dernières années se réjouit d’avoir étendu son bail avec sa formation. « Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux est ma famille, il n’y a pas d’autre endroit où je préférerais être. Je suis plus motivé que jamais pour défendre les couleurs de l’équipe au moins jusqu’en 2026. Je me sens heureux dans cette équipe et c’est ce qui compte le plus, car c’est ce qui me permet de donner le meilleur de moi-même », rapporte-t-il dans le communiqué de son équipe. De son côté, le directeur général de l’équipe Intermarché-Wanty-Gobert, Jean-François Bourlart, ajoute que « poursuivre l’aventure que nous avons commencée l’été dernier avec Biniam Girmay était une évidence. Nous avons toujours cru en ses capacités et en son talent et c’est probablement ce qui l’a convaincu de rejoindre notre projet l’année dernière lorsqu’il a dû réorienter sa carrière. »