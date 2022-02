Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux : Arrivée de Pozzovivo, aligné sur la Ruta del Sol

📢 We are thrilled to welcome Domenico Pozzovivo 🇮🇹 who will strengthen our team starting from Wednesday on the Vuelta a Andalusia 👊

Pozzovivo : « Déterminé à retrouver mon meilleur niveau »

A 39 ans, Domenico Pozzovivo n’est pas décidé à raccrocher son vélo. L’ancien coureur des équipes AG2R-La Mondiale ou encore Bahrain-Merida s’est retrouvé libre de tout engagement cet hiver à la suite de la fermeture pure et simple de l’équipe Qhubeka-NextHash, qu’il avait rejoint en 2020 alors qu’elle s’appelait encore NTT. Le natif de Policoro s’est mis à la recherche d’une solution pour poursuivre sa carrière encore au moins une saison et la récente rumeur s’est confirmée ce mardi. Domenico Pozzovivo va devenir un coéquipier de luxe de coureurs tels Louis Meintjes, dont il a déjà été le coéquipier sous les couleurs de la formation sud-africaine, dans l’effectif de l’équipe belge Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. De plus, le coureur italien n’aura pas à attendre très longtemps pour faire ses débuts en course sous son nouveau maillot puisqu’il sera au départ de la Ruta del Sol, également appelé Tour d’Andalousie, ce mercredi à Ubrique.Pour Domenico Pozzovivo, cette arrivée au sein de la formation belge est « une chance » alors qu’il veut retrouver le niveau qui était le sien avant les graves blessures liées à un accident survenu en août 2019. « Je suis déterminé à retrouver mon meilleur niveau depuis mon grave accident survenu en 2019, et les doutes émis par les médecins sur ma capacité à poursuivre la pratique du cyclisme professionnel. J’aime les défis et je veux prouver que je suis capable de terminer à nouveau parmi les dix meilleurs d’un Grand Tour, a confié l’Italien dans un communiqué de sa nouvelle équipe. Je n’ai jamais cessé de m’entraîner, je suis satisfait de ma condition et je veux maintenant la mettre à profit sur la Ruta del Sol. Mes nouveaux coéquipiers ont réalisé de magnifiques prestations cette semaine et je suis prêt à les épauler. » Aike Visbeek, responsable performance de l’équipe Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux voit en l’arrivée de Domenico Pozzovivo « un excellent renfort » pour le groupe de grimpeurs et « un élément solide pour les Grands Tours et les courses contre-la-montre ». Une participation de l’Italien au Giro est d’ores-et-déjà évoquée.