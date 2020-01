Ineos : L'état de forme de Chris Froome pose question

Nicolas Portal n’était peut-être pas dans l’erreur. Le directeur sportif de l’équipe Ineos a récemment douté de la capacité de Chris Froome à retrouver son meilleur niveau. « Il veut vraiment gagner un cinquième Tour pour entrer dans l'histoire. Je pense que ça lui laisse un peu de temps, mais c'est vrai que ça va être compliqué, avait confié le Français dans un entretien accordé à Cyclism’Actu. Récupérer, je pense que ça va le faire. Mais récupérer à 100% à son meilleur niveau d'athlète, ça va être compliqué. » Gravement blessé à la suite d’une chute lors du Critérium du Dauphiné, le quadruple vainqueur du Tour de France a repris l’entraînement avec sa formation lors d’un stage en Espagne afin d’intégrer les nouveaux membres dont Richard Carapaz, qui pourrait mener la formation britannique sur le Giro, et préparer les premières échéances de la saison.

Le doute s’installe au sein de l’équipe Ineos

Mais, selon BiciSport et SpazioCiclismo, le Britannique a quitté ses coéquipiers après seulement deux jours, son état de forme ne lui permettant pas de s’entraîner efficacement avec une récupération qui est qualifiée de « lente » par l’entourage de l’équipe dirigée par Dave Brailsford. Alors que la formation Ineos a récemment fait changer d’avis Egan Bernal, qui voulait viser le Giro et le Tour de France mais va concentrer sa saison 2020 sur la défense de son maillot jaune, cela serait-il lié à un état de forme inquiétant de Chris Froome ? « Après deux jours d’entraînement en Espagne, Chris Froome, qui ambitionne de remporter un cinquième maillot jaune, est rentré chez lui, assure le mensuel BiciSport, qui cite le directeur sportif de l’équipe Ineos Dario Cioni. Il ne va pas bien et qui sait s’il va récupérer un jour. » Les doutes sont de plus en plus importants autour de la santé et de la forme de Chris Froome au point que la question d’un retour à son meilleur niveau ne va pas cesser de se poser dans les mois à venir.