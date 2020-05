Ineos : L'avenir de Chris Froome reste en suspens

Si Chris Froome est présent au départ du Tour de France, le sera-t-il avec le maillot de l’équipe Ineos ? La rumeur prêtant au Britannique des envies de départ face à la concurrence de Geraint Thomas et Egan Bernal sur la Grande Boucle continue de circuler et le « Kenyan Blanc » n’a rien fait pour dissiper les doutes à l’occasion d’un entretien accordé à plusieurs quotidiens européens tels Marca et La Gazzetta dello Sport. « Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte, beaucoup de choses à considérer et à intérioriser. Je suis au milieu de ce processus de réflexion. Dans les semaines et mois à venir, c’est quelque chose que je dois clarifier, a ainsi déclaré le natif de Nairobi. J’espère avoir une image plus claire de ce que l’avenir nous réserve dès lors que toutes les distractions actuelles seront passées. »

Froome pas certain de courir cette année

Les plans de l’UCI prévoient une reprise des compétitions concernant le World Tour dès le 1er août prochain lors des Strade Bianche. Toutefois, Chris Froome reste dubitatif quant à l’organisation des nombreuses épreuves reprogrammées entre les mois d’août et d’octobre. « Il reste encore beaucoup d’incertitudes concernant la saison. Je pense qu’actuellement, il y a beaucoup de doutes concernant le sport en général, pas seulement le cyclisme, qui nous concerne, ajoute le coureur de la formation Ineos. Nous espérons pouvoir courir cette année mais nous ne savons pas encore quels seront les événements qui pourront être organisés. Même s’il est clair qu’il y aura le Tour de France, je ne sais pas non plus où je serai. » Ce qui semble certain, c’est que Chris Froome ne rejoindra pas la formation Movistar cet été ou la saison prochaine. Dans un entretien au quotidien local Diario de Navarra, Eusebio Unzué a confirmé qu’il y a « 0% de chance » que le Britannique rejoigne la formation espagnole. L’équipe Israel Start-Up Nation, pour sa part, ne semble pas vouloir dire non à un quadruple vainqueur du Tour de France.