Ineos Grenadiers : Pidcock prolonge jusqu'en 2027

"There’s no better team in which to spend the most important years of my career.”

"Il n'y a pas de meilleure équipe..."

Il a décidé de jouer la continuité. Ce jeudi, via son compte Twitter officiel, la formation cycliste britannique Ineos Grenadiers a officialisé la prolongation de contrat du Britannique Tom Pidcock, aujourd'hui âgé de seulement 22 ans, jusqu'à la fin de l'année 2027. Un contrat de longue durée qui rappelle notamment celui de Tadej Pogacar, lié à UAE Emirates jusqu'en 2027. Le Britannique est champion du monde de cyclo-cross, mais également champion olympique de VTT cross-country, et ce depuis l'été dernier.Sur route, justement, Pidcock ne compte qu'une seule victoire, à savoir la Flèche brabançonne, glanée lors du mois d'avril dernier. Toutefois, ses bonnes performances se sont ensuite enchaînées, avec notamment une deuxième place lors de l'Amstel Gold Race, juste derrière le Belge Wout van Aert.Dans le communiqué accompagnant la nouvelle de sa prolongation, Tom Pidcock ne pouvait évidemment pas cacher sa joie : "Ineos Grenadiers est la bonne équipe pour moi. C’est devenu ma maison au cours de la dernière année et c’est incroyable de penser que c’est l’équipe que j’ai rêvé de rejoindre en grandissant. Avoir la confiance de l’équipe et d’Ineos est un sentiment incroyable. Avec la qualité du personnel et des coureurs que j’ai rencontrés et avec lesquels j’ai couru,. Les Ineos Grenadiers m’ont soutenu tout au long du parcours, dans toutes les disciplines dans lesquelles j’ai couru. Je n’aurais pas pu demander un meilleur soutien avant mon médaille d’or olympique en VTT cross-country et mon titre mondial de cyclo-cross. Pour mes objectifs futurs - courir après les Monuments, les titres mondiaux et un jour un Grand Tour - c’est certainement le meilleur endroit où être."