Ineos Grenadiers : L'avenir de Martinez encore incertain

Ineos Grenadiers negotiations with Daniel Martínez hit pause as rider considers options.

Rising Colombian star weighs his contract options with an eye on a strong start to 2023.https://t.co/VCd86EErH6



L’équipe Movistar déjà dans les starting-blocks

Daniel Felipe Martinez est dans l’incertitude. Membre de l’équipe Ineos Grenadiers depuis le début de la saison 2021 après un passage chez EF Education First entre 2018 et 2021, le coureur colombien n’est pas encore fixé sur son avenir au-delà de la saison prochaine. En effet, le natif de Soacha n’a plus qu’une année de contrat avec la formation dirigée par Dave Brailsford et a décidé de ralentir les négociations en vue d’une prolongation. « On regarde les options à ma disposition. On travaille toujours concernant mon avenir, a récemment confié Daniel Felipe Martinez dans un entretien accordé au magazine colombien Semana. Je suis en discussions avec mon équipe actuelle mais il y a également d’autres offres sur la table. Toutefois, pour le moment, je veux me concentrer sur la fin de l’actuelle saison mais également la prochaine avec Ineos Grenadiers. » Alors que des coureurs tels Adam Yates ou Richard Carapaz vont partir cet hiver, le Colombien serait prêt à attendre le printemps prochain pour faire son choix.L’idée serait de réussir un bon début de saison afin d’avoir un poids plus important dans les discussions. Les bruits de couloir ont récemment laissé entendre un intérêt pour Daniel Felipe Martinez venant des équipes EF Education-Easypost, qui a déjà attiré Richard Carapaz, ou encore Bora-Hansgrohe, une troisième formation entend entrer dans la danse. Septième du dernier Tour d’Espagne, le Colombien serait dans les petits papiers de l’équipe Movistar pour 2024, l’avenir de la formation espagnole au sein de l’UCI World Tour pour la période 2023-2025 étant pratiquement assurée. « Carlos Rodriguez ? Il sera sur le marché l’année prochaine », a récemment affirmé dans un entretien accordé au podcast COPElandeano Eusebio Unzué, manager général de l’équipe Movistar. Alors que cette dernière va voir Alejandro Valverde prendre sa retraite à l’issue de la saison et malgré la prolongation de contrat d’Enric Mas, la formation espagnole pourrait être attirée par le profil du Colombien pour en faire un leader pour le classement général des Grands Tours.