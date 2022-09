Ineos Grenadiers : L'arrivée de Thymen Arensman officialisée

Thymen Arensman 🤝 INEOS Grenadiers

Arensman veut jouer dans la cour des grands

C’est un joli coup que l’équipe Ineos Grenadiers a confirmé ce jeudi. Vainqueur de la 15eme étape de la Vuelta 2022, dont il a pris la sixième place du classement général, Thymen Arensman va bel et bien quitter l’équipe DSM à l’issue de la saison 2022 pour rejoindre la formation dirigée par Dave Brailsford et Rod Ellingworth. Le coureur néerlandais, qui a ouvert son palmarès professionnel cette année après être monté sur le podium lors du Tour des Alpes et du Tour de Pologne, sur lequel il a remporté la 6eme étape, entend faire un pas de plus en intégrant l’effectif de l’équipe Ineos Grenadiers pour les deux prochaines années. « J’ai pris la décision de rejoindre Ineos Grenadiers car l’équipe a le sentiment que c’est la meilleure option me concernant à ce point de ma carrière, a déclaré Thymen Arensman dans un communiqué. C’est une véritable équipe de rêve et, quand j’étais plus jeune, j’ai été impressionné en regardant cette équipe rouler à l’avant et prendre la responsabilité de la course. Avoir l’opportunité de courir pour cette équipe est un rêve qui devient réalité. »Thymen Arensman a également l’ambition de se « développer comme coureur et comme personne » avec en tête l’idée de jouer le classement général à l’avenir. « J’ai l’impression que je peut encore m’améliorer dans les secteurs cruciaux pour être candidat au classement général : le contre-la-montre et la montagne, a ajouté le Néerlandais. Il n’y a pas de meilleur endroit pour m’améliorer que cette équipe. Ce sera aussi positif pour moi de rejoindre cette équipe et de croiser beaucoup de coureurs de premier plan. » Directeur adjoint de l’équipe Ineos Grenadiers, Rod Ellingworth a confié que Thymen Arensman est « un coureur excitant » qui « rejoint une foule de jeunes coureurs qui promettent de former les fondations de notre sport pour les années à venir ». « Il va apporter un style de course qui entre complètement dans ce que nous voulons mettre en place à l’avenir et, après avoir goûté à la victoire au plus haut niveau confirme que nous avons un coureur qui ajoutera beaucoup de profondeur à l’équipe Ineos Grenadiers à l’avenir », a ajouté l’adjoint de Dave Brailsford.