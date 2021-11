Ineos Grenadiers : Fraile (Astana-Premier Tech) s'engage jusqu'en 2023

𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐆𝐫𝐞𝐧𝐚𝐝𝐢𝐞𝐫𝐬, @OmarFraile 🖋️

The Spanish champion has signed a two-year deal from 2022. A TDF stage winner and a true team player, we can't wait to race with Omar 👊 pic.twitter.com/1qDTf1nQ1C



— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) November 1, 2021

« L'équipe pour laquelle vous rêvez de rouler »

Du neuf au sein des Ineos Grenadiers. En effet, ce lundi, via son compte Twitter officiel, la formation britannique a annoncé l'arrivée, en provenance de l'équipe kazakhe Astana-Premier Tech et à compter du 1er janvier prochain, du puncheur (ou grimpeur) espagnol Omar Fraile, aujourd'hui âgé de 31 ans. Ce dernier a signé un contrat d'une durée de deux ans et qui court donc jusqu'à la fin de la saison 2023. Après quatre années passées au sein de la formation Astana-Premier Tech, c'est donc une nouvelle aventure qui débute pour le natif de Santurtzi, particulièrement polyvalent et qui a ainsi notamment été sacré champion d'Espagne sur route, pas plus tard que cette année. A son palmarès, Omar Fraile, qui peut à la fois jouer sa carte personnelle ou alors se mettre également au service de ses leaders, compte ainsi également et notamment une victoire d'étape lors de l'édition 2017 du Tour d'Italie, ainsi qu'une autre, mais cette fois sur l'édition 2018 du Tour de France.Dans le communiqué de presse accompagnant cette annonce officielle, le principal intéressé ne pouvait évidemment que se réjouir de cette nouvelle aventure qui s'offre à lui : « INEOS a toujours été l'équipe pour laquelle vous rêvez de rouler, je voulais courir pour eux. C'est une équipe dans laquelle vous voyez les coureurs vraiment travailler collectivement, et c'est ce que j'aime vraiment faire, j'aime travailler pour mes coéquipiers.» Rod Ellingworth, qui n'est autre, quant à lui, que le directeur de la compétition au sein de cette formation britannique Ineos Grenadiers, a également exprimé sa joie, à l'idée de recruter un tel coureur : « Omar est un coureur qui est sur notre radar depuis un certain temps. Il a montré à maintes reprises sa polyvalence en tant que coureur et sa volonté d'aider et de montrer un soutien indéfectible envers ses coéquipiers. C'est une attitude qui correspond parfaitement à la philosophie de l'équipe INEOS Grenadiers. Nous sommes ravis de l'avoir avec nous pour les deux saisons à venir, je pense qu'il conviendra parfaitement à l'équipe. »