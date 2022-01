Ineos Grenadiers : Conscient, Bernal va devoir subir deux nouvelles opérations

Comunicado 7 versión en francés.

La Clinique de l’Univesité de la Sabana informe de l’état de santé d’Egan Bernal qui a été évalué de manière interdisciplinaire par nos spécialistes. Nous serons attentifs à vous informer de son évolution. pic.twitter.com/x1HAVI1o0R



— Clínica Unisabana (@ClinicaUsabana) January 28, 2022

Bernal va être opéré d’une main et de la mâchoire

Les dernières nouvelles sont rassurantes concernant Egan Bernal. Victime ce lundi d’un très sérieux accident lors d’une sortie d’entraînement, avec des fractures à un fémur, une rotule, une vertèbre et des côtes en plus d’un poumon perforé, le coureur de l’équipe Ineos Grenadiers a déjà subi plusieurs opérations afin de traiter ses blessures. Son état de santé s’améliore selon un communiqué de la Clinique Universitaire de La Sabana, où le coureur colombien est actuellement hospitalisé. « Egan Bernal a poursuivi le plan de rééducation, il n’a pas présenté de signes d’infection significatifs, il est de bonne humeur, il est conscient, avec une mobilité des quatre membres », annonce la clinique dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux et signé par son directeur général, Juan Guillermo Ortiz Martinez. Toutefois, le vainqueur du Tour de France 2019 n’en a pas encore fini avec les opérations chirurgicales.En effet, dans ce même communiqué, la Clinique Universitaire de La Sabana confirme qu’Egan Bernal va devoir être à nouveau opéré ce vendredi. « La première est une ostéosynthèse d’une fracture du deuxième métacarpien de la main droite, qui sera réalisée par l’équipe de chirurgie de la main, annonce l’hôpital dans son communiqué. La seconde est maxillo-faciale pour s’occuper des fractures dentoalvéolaires présentes dans la bouche. » A cette occasion, la clinique a également assuré qu’elle ne partagera pas de clichés ou de vidéos d’Egan Bernal tout au long de son hospitalisation afin de « protéger la vie privée de son patient ». Toutefois, elle a confirmé que l’évolution de l’état de santé du coureur colombien pourra faire l’objet de communications futures. « Nous continuons à suivre de près l’évolution du patient et toute nouvelle concernant son état de santé vous sera communiquée », assure la clinique.