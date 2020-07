Ineos : Froome portera les couleurs d'Israel Start-Up Nation en 2021

Froome : « Réaliser de grandes choses ensemble »



Welcome to our family, CHRIS FROOME!

ברוך הבא , כריס

Full statement : https://t.co/kXkZy3Uogq pic.twitter.com/eUKlwdWpdG

— Israel Start-Up Nation / Israel Cycling Academy (@YallaIsraelSUN) July 9, 2020

Le point de chute de Christopher Froome (35 ans) pour 2021 n'a pas tardé. Jeudi, l'équipe Ineos avait à peine annoncé que le contrat de l'ancien leader de l'équipe ne serait pas reconduit que le futur employeur du champion britannique s'est empressé d'officialiser l'arrivée du quadruple vainqueur du Tour de France parmi ses rangs dès l'année prochaine.La jeune formation israélienne fondée en 2015 faisait figure de favorite pour permettre au « Kényan blanc » de tout de suite rebondir après son départ de l'ex-Sky. Jeudi, elle a souhaité la bienvenue « dans la famille » à celui qui participera en septembre prochain à la Grande Boucle pour la neuvième fois de sa carrière (six podiums, quatre victoires). Passé par Barloworld et Konica Minolta avant de poser ses valises chez Sky, en 2010,Pour le co-propriétaire de l'équipe israélienne courant sous licence World Tour, l'arrivée du natif de Nairobi marque la plus belle page de la jeune histoire de la formation.« C'est un moment historique pour ISN, Israël, les sports israéliens, nos nombreux fans du monde entier et, bien sûr, pour moi personnellement. Un moment de grande fierté », savoure Adams sur le site officiel d'ISN.« Chris est le meilleur coureur de sa génération, poursuit Adams. Il dirigera notre équipe sur tous les Grands Tours, dont le Tour de France. Nous espérons écrire l'histoire ensemble alors Chris va tenter d'augmenter son nombre de victoires sur le Tour de France et les Grands Tours, ce qui en ferait le plus grand cycliste de tous les temps. » L'intéressé, visiblement tout aussi heureux que ses nouveaux employeurs, y compte bien. « Je suis vraiment ravi de rejoindre la famille ISN. J'ai hâte de voir si je peux relever le challenge, comme je suis pressé de tenter de continuer à lutter pour le succès, comme je l'ai connu jusqu'à présent. L’impact d’ISN sur le sport s’étend rapidement et je suis excité à l'idée de prendre leur train en marche. Je pense que nous pouvons réaliser de grandes choses ensemble. » Auparavant, Froome tentera de terminer en beauté l'aventure Ineos.