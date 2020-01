Ineos : Brailsford au soutien de Froome

Samedi 27 juin à Nice. Tel est le rendez-vous coché en rouge dans le calendrier 2020 de Chris Froome. Privé du Tour de France 2019 suite à sa terrible chute de Roanne qui lui avait provoqué une fracture ouverte du fémur, une fracture du coude, de la hanche, d’une vertèbre, du sternum, plusieurs côtes cassées, une hémorragie lui faisant perdre deux litres de sang, et une perte de connaissance durant cinq minutes, le coureur britannique espère bien être au départ de l’édition 2020. Froome aura alors 35 ans et il rêve toujours de remporter un cinquième Tour, ce qui lui permettra de rejoindre dans la légende Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault et Miguel Indurain. Mais dans quel état de forme sera-t-il ?

Brailsford : "Personne ne devrait sous-estimer Froome"

En fin de semaine dernière, BiciSport et SpazioCiclismo révélaient que le coureur d’Ineos avait quitté le stage d’entraînement de son équipe en Espagne au bout de deux jours, en raison d’un manque de forme. Ce lundi, le patron de l’équipe Ineos Dave Brailsford a tenu à apporter son soutien à sa star dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport. « Après son accident, Chris a travaillé incroyablement dur. Il a mis tout le courage et toute la détermination qui lui ont permis de remporter sept Grands Tours dans l’entraînement, afin d’être prêt à temps pour le Tour de France 2020. Personne ne devrait sous-estimer Froome. Lui et Ineos vont tout faire pour qu’il soit dans sa meilleure forme au départ du Tour le samedi 27 juin à Nice. » Le rendez-vous est pris, mais face à son jeune coéquipier tenant du titre, Egan Bernal, la comparaison pourrait être difficile à supporter…