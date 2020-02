Ineos : Avec ou sans prolongation de contrat, Chris Froome veut poursuivre sa carrière en 2021

Alors que son retour à la compétition n’est pas exceptionnel, Chris Froome reste tourné vers l’avenir. 82eme du classement général de l’UAE Tour, à près d’un quart d’heure d’Adam Yates, à l’issue de la quatrième des sept étapes, le Britannique ne se voit pas dans la peau d’un retraité à seulement 34 ans. En effet, le quadruple vainqueur du Tour de France arrive à la fin du contrat de trois ans signé en 2017 avec l’équipe baptisée à l’époque Sky et devenue Ineos depuis l’an passé. Alors que la formation britannique voit des coureurs comme Egan Bernal, vainqueur de la dernière Grande Boucle, monter en puissance, Chris Froome pourrait voir sa position mise en danger et son contrat non renouvelé. « Je ne pense pas vraiment à ça à l’heure actuelle, a confié le Britannique aux médias à l’arrivée de la quatrième étape de l’UAE Tour. Ce qui devra arriver arrivera. »

Froome : « Il me faudra signer quelque chose »

Alors qu’il se remet difficilement des conséquences de la lourde chute dont il a été victime lors du Critérium du Dauphiné l’an passé, Chris Froome a assuré d’un laconique « Oui » qu’il se voyait encore dans le peloton professionnel pour la saison 2021. Mais pas forcément sous les couleurs de l’équipe Ineos, dont il est membre depuis dix ans, lui qui a d’abord été l’homme de main de Bradley Wiggins avant de prendre la main. « Il est évident que ma loyauté est tournée vers cette équipe et je m’y sens comme chez moi après dix années en son sein, rappelle Chris Froome qui ouvre la porte à un départ. Mais, en même temps, il me faudra signer quelque chose avant de continuer. » Mais, avant de considérer son avenir, le Britannique est focalisé sur son retour à la compétition et demande de la patience. « Je ne vais pas devenir plus fort en quelques jours, ça va me prendre des mois pour reprendre des forces, confie celui qui a les trois Grands Tours à son palmarès. En prenant en compte là d’où je viens, je suis très heureux des sensations que j’ai dans mes jambes et mon corps. » Mais la patience n’est pas forcément une vertu pour Dave Brailsford.